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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роб Смедли: «Пиастри не говорит, что проведет в «Макларене» всю карьеру, как Норрис»

Бывший инженер « Феррари » Роб Смедли согласился, что пилота « Макларена » Оскара Пиастри легко представить себе в другой команде.

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