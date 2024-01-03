Евросоюз ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора

РИАМО - 3 янв. Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС включил группу «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева в черный список в рамках запрета на импорт российских алмазов, сообщает ТАСС.