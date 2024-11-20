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Газета «Культура»

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Дрессировщик Юрий Дуров: «Тигры — не наш формат»

Дрессировщик Юрий Дуров: «Тигры — не наш формат»

Материал опубликован в №10 печатной версии газеты «Культура» от 31 октября 2024 года. Семидесятилетний юбилей дрессировщик в четвертом поколении Юрий Дуров встретил уже не на посту худрука «Уголка дедушки Дурова», руководство театром зверей он уступил дочери, чтобы сосредоточиться на творческих вопросах.

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