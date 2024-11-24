Захарова высмеяла заявление Подоляка о якобы несуществующей ракете "Орешник"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву необходимо сначала убедиться в существовании завода "Южмаш", прежде чем говорить о несуществовании баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
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