Рим выразил послу РФ несогласие за объявление итальянской журналистки в розыск

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Итальянский МИД выразил несогласие российскому послу в республике Алексею Парамонову в связи с объявлением в розыск журналистки гостелерадиокомпании RAI Стефании Баттистини, которая незаконно пересекла российскую границу и проникла в Курскую область.