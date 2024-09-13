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Рим выразил послу РФ несогласие за объявление итальянской журналистки в розыск

Рим выразил послу РФ несогласие за объявление итальянской журналистки в розыск

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Итальянский МИД выразил несогласие российскому послу в республике Алексею Парамонову в связи с объявлением в розыск журналистки гостелерадиокомпании RAI Стефании Баттистини, которая незаконно пересекла российскую границу и проникла в Курскую область.

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