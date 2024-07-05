Жена Эмина Агаларова пришла в голом кружевном платье на вечер

Жена певца Эмина Агаларова, Алена Гаврилова удивила поклонников откровенным нарядом. Алена Гаврилова поделилась фотографиями с вечеринки в Баку, где она в настоящее время находится в отпуске с мужем Эмином Агаларовым и их дочерью Афиной.