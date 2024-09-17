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Ковальчук о первых месяцах в статусе жены: «Гарик в жизни и Гарик на площадке — два разных человека»

Ковальчук о первых месяцах в статусе жены: «Гарик в жизни и Гарик на площадке — два разных человека»

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов находятся в статусе мужа и жены уже несколько месяцев. Изменилась ли их жизнь после этого и как актриса реагирует на многочисленные приколы комика?Катерина Ковальчук и Гарик Харламов находятся в статусе мужа и жены уже несколько месяцев.

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