Катерина Ковальчук и Гарик Харламов находятся в статусе мужа и жены уже несколько месяцев. Изменилась ли их жизнь после этого и как актриса реагирует на многочисленные приколы комика?Катерина Ковальчук и Гарик Харламов находятся в статусе мужа и жены уже несколько месяцев.
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