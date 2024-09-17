Катерина Ковальчук и Гарик Харламов находятся в статусе мужа и жены уже несколько месяцев. Изменилась ли их жизнь после этого и как актриса реагирует на многочисленные приколы комика?Катерина Ковальчук и Гарик Харламов находятся в статусе мужа и жены уже несколько месяцев.