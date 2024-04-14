Бойцы РВСН помогли жительнице Орска выбраться из зоны паводка

Жителей Оренбургской области, оказавшихся в зоне паводка, спасают, в том числе, и военные. В Орске ракетчики Ясненского соединения используют для эвакуации населения плавающие транспортеры, а также технику повышенной проходимости.
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