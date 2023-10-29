В Ивановской области отметили 100-летие контрольно-ревизионных органов Минфина России

<p> Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ, организованное службой государственного финансового контроля Ивановской области и Управлением Федерального казначейства по Ивановской области, состоялось 23 октября.
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