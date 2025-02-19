Кто ответит за психический штурм? В Курской области морпехов бросили на минные поля "ради картинки"

АндрейБорков

Радости от прочитанного нет от слова СОВСЕМ. Такое объяснить нельзя, но есть основания для того, что бы подвести итоги РЕФОРМИРОВАНИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ и прежде всего системе УПРАВЛЕНИЯ и системе ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Мне, окончившему Высшее Военно-Морское Инженерное Училище во времена СССР такое представить очень сложно, как то в моем понимание это не совместимо с офицерским сознанием. Но с тех пор, похоже, много что поменялось и сознание тоже. И это все не радует.