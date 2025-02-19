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Царьград

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Кто ответит за психический штурм? В Курской области морпехов бросили на минные поля "ради картинки"

Кто ответит за психический штурм? В Курской области морпехов бросили на минные поля "ради картинки"

Бои за освобождение Курской области от оккупантов продолжаются. Противник использует сплошные минные поля и сотни дронов для того чтобы остановить русскую армию.

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Комментарии
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АндрейБорков
Суровая правда, это ВОЙНА.
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23 час.
АндрейБорков
Радости от прочитанного нет от слова СОВСЕМ. Такое объяснить нельзя, но есть основания для того, что бы подвести итоги РЕФОРМИРОВАНИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ и прежде всего системе УПРАВЛЕНИЯ и системе ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Мне, окончившему Высшее Военно-Морское Инженерное Училище во времена СССР такое представить очень сложно, как то в моем понимание это не совместимо с офицерским сознанием. Но с тех пор, похоже, много что поменялось и сознание тоже. И это все не радует.
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21 час.
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