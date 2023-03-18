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В ВСУ рассказали подробности вечерней атаки российских беспилотников

В ВСУ рассказали подробности вечерней атаки российских беспилотников

Беспилотные летательные аппараты ВС РФ, которые вчера вечером атаковали территорию Украины, запускались со стороны Азовского моря и Брянской области России.

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