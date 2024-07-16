Apple выпустила бета-версию iOS 18. Она доступна всем

Apple запустила публичные бета-версии iOS 18 для всех устройствКомпания Apple представила публичные бета-версии своих обновленных операционных систем для широкого круга устройств — включая iPhone, Mac, iPad и Apple Watch.
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