Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Всех нечистоплотных на руку чинуш надо "каленным железом" убирать с госаппарата... Их надо высылать куда то в глушь, ...РИА Новости: сове...
  • Николай Герасименко
    Господа! Хватит пиарить здесь особей с низкой социальной ответственностью...SHOT: Ивлеева про...
  • Николай Герасименко
    "соцпартия Молдавии будет добиваться отставки Санду в 2025 году", странные политические деятели в Молдове! А чего же ...Додон: соцпартия ...

Шмидт: не стоит воспринимать буквально все, что говорит президент США Дональд Трамп

Шмидт: не стоит воспринимать буквально все, что говорит президент США Дональд Трамп

Глава ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям Германии Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País заявил, что не нужно воспринимать буквально все, что говорит глава Белого дома Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх