Шмидт: не стоит воспринимать буквально все, что говорит президент США Дональд Трамп

Глава ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям Германии Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País заявил, что не нужно воспринимать буквально все, что говорит глава Белого дома Дональд Трамп.
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