Проект ´Профессиональная суббота´.

27 января учащиеся государственного учреждения образования ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ посетили УО ´Бобруйский государственный торгово-экономический колледж´ в рамках проекта ´Профессиональная суббота´.
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