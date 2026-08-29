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Россия готовит «Дань-Т»: тысячи дешёвых ракет-дронов могут обрушиться на ПВО Украины

Россия готовит «Дань-Т»: тысячи дешёвых ракет-дронов могут обрушиться на ПВО Украины

Россия планирует изготовить около 10 тыс. единиц новейших относительно дешёвых высокоточных гибридных боеприпасов «Дань-Т» для ударов по Украине в 2027 году.

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