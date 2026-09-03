Память и гордость: в Яр‑Сале передали награды родным героев СВО

В Яр-Сале родным и близким ямальских бойцов вручили государственные награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО, сообщил глава Ямальского района Артем Чуланов.
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