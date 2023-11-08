В Британии золотой унитаз стал объектом поисков

Британская прокуратура предъявила обвинения четырём мужчинам в связи с кражей ими золотого унитаза. Унитаз значится в протоколах следствия как «произведение искусства под названием «Америка» работы художника-концептуалиста Маурицио Каттелана».
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