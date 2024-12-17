Роджер Уотерс: Удар «Орешником» убедил Зеленского задуматься

Создатель британской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался по поводу того, что Вооружённые силы Российской Федерации воспользовались передовым ракетным комплексом «Орешник» для того, чтобы ударить по расположенному на украинской территории предприятию ВПК.
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