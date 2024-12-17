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    ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Буг из ССС...Порошенко* назвал...
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Роджер Уотерс: Удар «Орешником» убедил Зеленского задуматься

Роджер Уотерс: Удар «Орешником» убедил Зеленского задуматься

Создатель британской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался по поводу того, что Вооружённые силы Российской Федерации воспользовались передовым ракетным комплексом «Орешник» для того, чтобы ударить по расположенному на украинской территории предприятию ВПК.

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