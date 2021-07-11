Политика как она есть

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Маргарита Юдина ищет омоновца Колю

Маргарита Юдина ищет омоновца Колю

Кажется, мы скоро опять нарвемся на санкции. "С чего вдруг?" - спросите вы меня.

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Владимир Eвтушенко
Эта сволочь ещё живая. А жаль.
Юрий Николаев
Надо бы КОЛЕ найти эту защеканку и отправить лет на несколько ВАТНИКИ шить!
78 78
Нет! Лучше варить баланду для европриводных навальняшек/нациков и т.п. Где-нибудь, в районе Тайшета или Тынды...
Лариса Абросимова
Ума на копейку, амбиций на миллион. Боже ! Упаси нас от таких хрюш во власти.
78 78
Престарелая потаскуха...
Владимир Eвтушенко
Я столько не выпью.

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