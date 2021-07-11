Маргарита Юдина ищет омоновца Колю

Политика как она естьПолитикаМаргарита Юдина ищет омоновца Колю Кажется, мы скоро опять нарвемся на санкции. "С чего вдруг?" - спросите вы меня.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир EвтушенкоЭта сволочь ещё живая. А жаль.Юрий НиколаевНадо бы КОЛЕ найти эту защеканку и отправить лет на несколько ВАТНИКИ шить!7778 78Нет! Лучше варить баланду для европриводных навальняшек/нациков и т.п. Где-нибудь, в районе Тайшета или Тынды...Лариса АбросимоваУма на копейку, амбиций на миллион. Боже ! Упаси нас от таких хрюш во власти.7778 78Престарелая потаскуха...Владимир EвтушенкоЯ столько не выпью.Комментировать
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