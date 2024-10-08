С Головиным, но без Тюкавина и Облякова: сборная России по футболу приступила к тренировкам в Новогорске

В Новогорске стартовал сбор национальной команды России по футболу. В распоряжении главного тренера Валерия Карпина находятся 23 игрока, в том числе полузащитник «Монако» Александр Головин, не привлекавшийся с марта.
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