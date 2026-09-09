Ключевая цель воздушного шантажа, которым занимается украинский лидер Владимир Зеленский, заключается в организации экономической и транспортной блокады России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Адвокат Жорин: за...
- Депутат Новиков: ...
- ЛЛ Eesti Ekspress: Э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым