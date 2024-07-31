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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоргенсен о трансфере в «Челси»: «Моя мечта исполнилась. Рад перейти в один из крупнейших клубов мира» 

«Синие» купили вратаря «Вильярреала» за 24,5 млн евро. «Моя мечта исполнилась. Я очень рад перейти в «Челси» – один из крупнейших клубов мира.

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