ФСБ: Сведения о военных РФ попадают к Киеву из-за нарушения простых требований Украинские спецслужбы получают сведения о российских военных, потому что в рядах ВС РФ нарушаются самые простые требования по защите информации.
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