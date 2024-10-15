О «дурацких мотивах» в американской политике

Юрий Ильинов

Новая тактика: как российская армия взламывает оборону ВСУ «Военная хроника»: ВС России используют новую тактику окружения гарнизонов ВСУ Ряд украинских ресурсов считает, что красноармейское (покровское) направление стало испытательной площадкой для новой тактики российской армии. Суть данной тактики заключается в том, что после нескольких ударов ВС РФ гарнизоны ВСУ, находящиеся даже в небольших населённых пунктах, вытягиваются в городскую застройку. Затем российские штурмовые группы выходят с ранее занятых позиций и уже по позициям ВСУ начинает работать авиация и артиллерия. «После этого часть штурмовых групп фиксирует фронт, а другие начинают поочерёдно „откусывать“ рубежи обороны ВСУ по флангам, за счёт чего и происходит охват города с двух-трёх сторон одновременно», сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Таким образом ВС РФ нарушают снабжение и логистику противника, что делает полноценное сражение в городе крайне сложным. Отмечается, что такой сценарий уже получил название «угледарский». По сообщениям украинских ресурсов, сейчас ВС РФ применяют его при штурме Селидово.