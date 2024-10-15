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Славянская доктрина

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О «дурацких мотивах» в американской политике

О «дурацких мотивах» в американской политике

О «дурацких мотивах» в американской политике Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Юрий Ильинов
Новая тактика: как российская армия взламывает оборону ВСУ «Военная хроника»: ВС России используют новую тактику окружения гарнизонов ВСУ Ряд украинских ресурсов считает, что красноармейское (покровское) направление стало испытательной площадкой для новой тактики российской армии. Суть данной тактики заключается в том, что после нескольких ударов ВС РФ гарнизоны ВСУ, находящиеся даже в небольших населённых пунктах, вытягиваются в городскую застройку. Затем российские штурмовые группы выходят с ранее занятых позиций и уже по позициям ВСУ начинает работать авиация и артиллерия. «После этого часть штурмовых групп фиксирует фронт, а другие начинают поочерёдно „откусывать“ рубежи обороны ВСУ по флангам, за счёт чего и происходит охват города с двух-трёх сторон одновременно», сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Таким образом ВС РФ нарушают снабжение и логистику противника, что делает полноценное сражение в городе крайне сложным. Отмечается, что такой сценарий уже получил название «угледарский». По сообщениям украинских ресурсов, сейчас ВС РФ применяют его при штурме Селидово.
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18 час.
Юрий Ильинов
Освобождение Михайловки, продвижение под Курском. Ситуация в зоне СВО к 14 октября ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на утро 14 октября ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Угледарское направление Подразделения ВС РФ наступают сразу с нескольких сторон в направлении Богоявленки. Красноармейское направление Российская армия освободила населенный пункт Михайловка, который находится восточнее Селидово. ВС РФ продолжают продавливать оборону ВСУ в направлении Мирнограда. Сообщается об ожесточённых боях в районе Желанного Второго. Курское направление ВС РФ освободили село Толстый Луг. Также российские подразделения продвинулись в районе н.п. Новоивановка и Плехово. ВСУ предприняли 2 безуспешные контратаки в районе н.п. Нижний Клин, Зеленый Шлях и Черкасская Конопелька. В районе Любимовки по-прежнему в окружении остается до батальона личного состава ВСУ. Запорожское направление ВС РФ броском заняли рубежи в Левадном в Пологовском районе.
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18 час.

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