Экс-теннисистка Петрова дала совет Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, как российским теннисисткам - 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер - надо действовать в финале летних Олимпийских игр - 2024 в Париже.