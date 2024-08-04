Экс-теннисистка Петрова дала совет Андреевой и Шнайдер перед финалом Олимпиады

Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, как российским теннисисткам - 17-летней Мирре Андреевой и 20-летней Диане Шнайдер - надо действовать в финале летних Олимпийских игр - 2024 в Париже.
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