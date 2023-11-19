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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о победе над Алькарасом: «Наверное, мы оба ожидали долгий матч. Но после брейка в первом сете я играл просто безупречно»

В субботу он обыграл Карлоса Алькараса (6:3, 6:2) и вышел в финал итогового турнира – Когда мы сидели здесь год назад, все было совсем по-другому.

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