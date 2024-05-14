Впервые за 10 лет жестокая игра на выживание The Long Dark позволит вам избежать пе...

Впервые за 10 лет жестокая игра на выживание The Long Dark позволит вам избежать перманентной смертиСпустя десять лет после того, как ее альфа-версия впервые появилась в 2014 году, игра на выживание от первого лица The Long Dark все еще получает новый контент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)