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Замглавы офиса Зеленского Сибига: Украина готова обсудить с Россией Крым, если ВСУ выйдут к административным границам полуострова

Замглавы офиса Зеленского Сибига: Украина готова обсудить с Россией Крым, если ВСУ выйдут к административным границам полуострова

В Киеве готовы обсудить с Москвой статус Крыма, если войска Вооруженных сил Украины выйдут к административным границам полуострова.

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