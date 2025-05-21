В последней декаде мая ожидаются заморозки в ЕАО и на юге Хабаровского края

Региональные главки МЧС в среду, 21 мая, загодя предупредили жителей Еврейской автономной области и южных районов Хабаровского края, включая пригород краевой столицы, где находятся дачи многих хабаровчан, о природном сюрпризе – заморозках.
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