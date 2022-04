Сытный завтрак — это отличное начало дня, а молочные каши прекрасно соответствуют этому понятию! Пшеничная каша на молоке получается очень вкусной и занимает совсем немного времени, поэтому в данной статье поговорим о том как ее приготовить на радость Вам и Вашим близким! Ингредиенты: пшеничная крупа — полстакана (2 порции); вода — стакан; молоко — стакан; […] The post Вкуснейшая пшеничная каша на молоке! Простой и вкусный завтрак! first appeared on ЭХО МЕДИА.