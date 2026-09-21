Смотрим фото жены Стаса Михайлова, которая публично назвала его человеком-фейком

Инна Михайлова эмоционально высказалась о расставании с артистом. фото: Соцсети Внезапный скандал на российской эстраде: 53-летняя жена Стаса Михайлова Инна вышла в соцсети с заявлением, что они с музыкантом разводятся спустя 15 лет брака.