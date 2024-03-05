Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Наверняка, у вас случалось такое, когда вы куда-то летите, а рядом с вами такой пассажир, которого хочется придушить лишь потому, что колющее и режущее отобрали еще на досмотре.
Самые нелюбимые пассажиры для любого члена экипажа
Комментарии
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Traveller
СНГовскими линиями практически не летаю, нет стыковок. Но руссо-туристо на аэропланах других компаний узнаю сразу - идиотские аплодисменты при взлёт/посадке. И невдомёк придуркам, что ВСЕ катастрофы происходят сразу после этих хлопаний.
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