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Путин в телеграмме к Ким Чен Ыну отметил дружественные отношения России и КНДР

Доброжелательные и дружественные отношения Москвы и Пхеньяна обеспечивают стабильность в регионе. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме к годовщине освобождения Кореи северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну, ее текст приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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