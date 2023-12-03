Ксения Собчак рассказала о жизни с олигархом

Ведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что весь мир был у ее ног. Если для кого-то 90-е и нулевые вспоминаются как эпоха тотального дефицита, когда по талонам выдавали даже туалетную бумагу, то для Ксении Собчак это было золотое время.
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