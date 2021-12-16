Сотрудничество России и Индии шокирует США

Россия на прошлой неделе объявила о новом крупном соглашении с Индией в области энергетики. Такое сближение двух государств угрожает самой сути стратегии США по противодействию продвижения интересов Москвы на Ближнем Востоке и за его пределами.
Россия на прошлой неделе объявила о новом крупном соглашении с Индией в области энергетики. Такое сближение двух государств угрожает самой сути стратегии США по противодействию продвижения интересов Москвы на Ближнем Востоке и за его пределами.
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