Смолянам назвали управляющие компании,которые получат штрафы за плохую уборку снега

Мэр Смоленска Александр Новиков, ежедневно заслушивающий отчёты о работе, назвал провинившиеся организации Пяти действующим в Смоленске управляющим компаниям местные власти и надзорные органы выпишут штрафы за некачественную уборку дворовых территорий от снега.
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