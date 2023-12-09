Смоленск 2.0
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Смолянам назвали управляющие компании,которые получат штрафы за плохую уборку снега

Смолянам назвали управляющие компании,которые получат штрафы за плохую уборку снега

Мэр Смоленска Александр Новиков, ежедневно заслушивающий отчёты о работе, назвал провинившиеся организации Пяти действующим в Смоленске управляющим компаниям местные власти и надзорные органы выпишут штрафы за некачественную уборку дворовых территорий от снега.

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