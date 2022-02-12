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«Новороссия»: атака Украины на ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в войну в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля

«Новороссия»: атака Украины на ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в войну в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля

Атака Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в военный конфликт в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля.

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