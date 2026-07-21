Госдума приняла закон об упрощении перевода земель под сельский туризм

Госдума на пленарном заседании 21 июля во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который упрощает перевод земель сельскохозяйственного назначения, не занятых угодьями, под объекты сельского туризма.
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