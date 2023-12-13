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NYT: ООН потребовала у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн

NYT: ООН потребовала у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн

ТАСС\Wang Fan/China News Service/VCG/China News Service Организация Объединенных Наций (ООН) потребовала у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма $63 млн для возмещения сделанных им неудачных инвестиций, сообщила газета New York Times со ссылкой на судебные документы.

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