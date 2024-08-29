Стали известны личности ещё пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Суд продлил им арест до 1 декабря.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> По делу о теракте в «Крокус сити холле» проходят ещё пять человек, им продлили арест, сообщает 29 августа объединённая пресс-служба судов Москвы.