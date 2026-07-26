Баня как инструмент здоровья: что происходит с телом на самом деле

Личный опыт: почему я перестала верить в магию и начала изучать физиологию Признаюсь честно, долгое время я и сама жила с ощущением, что баня — это что-то вроде портала в другое измерение, где все болезни исчезают, а усталость растворяется в облаке пара.
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