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Мой Дом 21

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Баня как инструмент здоровья: что происходит с телом на самом деле

Баня как инструмент здоровья: что происходит с телом на самом деле

Личный опыт: почему я перестала верить в магию и начала изучать физиологию Признаюсь честно, долгое время я и сама жила с ощущением, что баня — это что-то вроде портала в другое измерение, где все болезни исчезают, а усталость растворяется в облаке пара.

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