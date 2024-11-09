Белгородский пенсионер, которого упомянул Путин, обратился к россиянам

Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгородской области, который добирался к избирательному участку после обстрела, чтобы проголосовать на выборах президента России 2024 года и стал известен после фразы: «я русский человек» заявил, что граждане РФ должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого.
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