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Белгородский пенсионер, которого упомянул Путин, обратился к россиянам

Белгородский пенсионер, которого упомянул Путин, обратился к россиянам

Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгородской области, который добирался к избирательному участку после обстрела, чтобы проголосовать на выборах президента России 2024 года и стал известен после фразы: «я русский человек» заявил, что граждане РФ должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого.

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