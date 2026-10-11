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Бои за проливы и удары по Эр-Рияду обострили ситуацию на Ближнем Востоке

Бои за проливы и удары по Эр-Рияду обострили ситуацию на Ближнем Востоке

РЕН ТВ Ожесточенный морской бой развернулся в эти минуты в Ормузском проливе. США подорвали коммерческое грузовое судно, следовавшее под флагом Панамы, а КСИР заявил об уничтожении саудовского супертанкера, который, по предварительным данным, перевозил два миллиона баррелей нефти.

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