Бои за проливы и удары по Эр-Рияду обострили ситуацию на Ближнем Востоке

РЕН ТВ Ожесточенный морской бой развернулся в эти минуты в Ормузском проливе. США подорвали коммерческое грузовое судно, следовавшее под флагом Панамы, а КСИР заявил об уничтожении саудовского супертанкера, который, по предварительным данным, перевозил два миллиона баррелей нефти.
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