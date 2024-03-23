Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чичваркин набросился на «мерзотный Евросоюз»

Чичваркин набросился на «мерзотный Евросоюз»

На иноагента Чичваркина снизошло озарение, и он сообщил, что Майдан это была откровенная и циничная подстава Украины Западом.

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Комментарии
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С С
Ойй, Чича. Да никак ты прозреллл! Но оставайся там, здесь ты можешь только на СВО в окопы, за Россию.
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1 д.
Александр Чумак
&quot;УКРЫ&quot;, а вам же Янукович еще до &quot;майдана&quot; говорил и советовал не есть те печенюшки и пирожки, чем Нуланд вас угощала?!!. НУ, вот, а вы не послушались &quot;нелегкая детская напала!!!&quot;👍🤣. Вот вам и итог; - РОССИЯ навсегда собьет вам Вооруженными силами своими ваш тупой и &quot;бычий рог!!!&quot;👌😡☠️.
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1 д.

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