Чичваркин набросился на «мерзотный Евросоюз»

Ойй, Чича. Да никак ты прозреллл! Но оставайся там, здесь ты можешь только на СВО в окопы, за Россию.

Александр Чумак

"УКРЫ", а вам же Янукович еще до "майдана" говорил и советовал не есть те печенюшки и пирожки, чем Нуланд вас угощала?!!. НУ, вот, а вы не послушались "нелегкая детская напала!!!"👍🤣. Вот вам и итог; - РОССИЯ навсегда собьет вам Вооруженными силами своими ваш тупой и "бычий рог!!!"👌😡☠️.