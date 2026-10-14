Здания, занесенные грунтом. Часть 2 Эту часть начну с видео из Москвы. Наконец-то, кто-то из многомиллионного города обратил внимание на факт занесенных строений и снял на видео свои наблюдения.
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