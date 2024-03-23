Опубликовано видео допроса последнего задержанного террориста

РИАМО - 23 мар. Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с допроса последнего задержанного террориста, который в составе группы совершил атаку на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.
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