Путин раскрыл детали встречи с Дуровым: визит в Баку, подробности

1,3K прочтений Вчера Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали встречи с Павлом Дуровым. Что об этом известно, когда и где состоялась встреча, могут ли обменять Дурова, виделся ли бизнесмен с Путиным в Баку? Что сказал Путин о встрече с Дуровым На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что виделся с основателем Telegram Павлом Дуровым лишь единожды.