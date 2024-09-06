МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 398 подписчиков

Путин раскрыл детали встречи с Дуровым: визит в Баку, подробности

Путин раскрыл детали встречи с Дуровым: визит в Баку, подробности

1,3K прочтений Вчера Президент РФ Владимир Путин раскрыл детали встречи с Павлом Дуровым. Что об этом известно, когда и где состоялась встреча, могут ли обменять Дурова, виделся ли бизнесмен с Путиным в Баку? Что сказал Путин о встрече с Дуровым На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что виделся с основателем Telegram Павлом Дуровым лишь единожды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх