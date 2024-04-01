Ученые выяснили, как бездействие организма влияет на уровень холестерина Ученые из Медицинского факультета Техасского университета провели исследование, изучая различия в эфирах холестерина у людей среднего и старшего возраста во время и после длительных периодов бездействия.
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