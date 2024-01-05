Умерла режиссер документального кино «Живая вода» Елена Демидова

Причина смерти не уточняется.Режиссер и сценарист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщила режиссер Марина Разбежкина в Facebook* (*социальная сеть, принадлежащая Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России).
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