Стало известно, как отреагировали голландцы на устроенное РФ «авиашоу» у их корабля

Командование фрегата Evertsen ВМС Нидерландов приняло верное решение, отказавшись повторять провокацию, которая ранее была устроена британским эсминцем Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова.
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