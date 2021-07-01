Театр абсурда

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Стало известно, как отреагировали голландцы на устроенное РФ «авиашоу» у их корабля

Стало известно, как отреагировали голландцы на устроенное РФ «авиашоу» у их корабля

Командование фрегата Evertsen ВМС Нидерландов приняло верное решение, отказавшись повторять провокацию, которая ранее была устроена британским эсминцем Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова.

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